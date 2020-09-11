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Дюрант рассказал, почему не перешел в Никс

Баскетбол
(1 голосов)

Он просто хотел играть в баскетбол

Дюрант рассказал, почему не перешел в Никс
Новина українською

Форвард "Бруклин Нетс", двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант признался, что не хотел слишком большого внимания к своей персоне, поэтому в межсезонье-2019 не перешёл из "Голден Стэйт Уорриорз" в "Никс", выбрав для продолжения карьеры номинально второй клуб Нью-Йорка.

"Я не хотел быть спасителем „Никс“ или Нью-Йорка, . Меня не волновало то, что я стану королём Нью-Йорка. Это меня никогда не трогало. Меня не волновало, что я буду на Бродвее. Я просто хотел играть в баскетбол, а затем лечь на кровать и расслабиться. И это воплощает в себе „Бруклин“. Когда вы приходите на наши игры, то не видите там шоу. Никакой Мекки баскетбола „Мэдисон Сквер Гарден“ и тому подобных вещей. Мы просто собираемся построить что-то новое в „Бруклине“, — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

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В статье: Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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