Леброн Джеймс высказался о Хардене

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после победы своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с "Хьюстон Рокетс" (110:100, 3-1) поделился мнением об игре защитника команды соперников Джеймса Хардена.

"Джеймс Харден — один из лучших атакующих игроков в истории НБА. Мы просто пытаемся ограничить всё, что можем в его исполнении. Он проходит в краску и исполняет свои флоутеры, в его арсенале есть степ-бэк, он бросает трёхочковые с ведения в быстром отрыве и при получении мяча. Как я уже говорил, он очень хитроумно пытается заработать штрафные броски. Мы просто пытаемся убрать некоторые из этих моментов. Мы не можем забрать у него всё, потому что Харден очень классный атакующий исполнитель", — приводит слова Джеймса ESPN.