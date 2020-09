Бостон свергнул чемпиона, Майами отправил в отпуск Янниса. Чем закончились серии второго раунда плей-офф на Востоке

Милуоки Бакс (1) – Майами Хит (5) – 1:4

Милуоки – Майами 104:115 (40:29, 23:31, 23:32, 18:23)

Милуоки – Майами 114:116 (29:38, 31:28, 26:24, 28:26)

Майами – Милуоки 115:100 (29:30, 21:27, 25:30, 40:13)

Майами – Милуоки 115:118 OT (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11)

Милуоки – Майами 94:103 (28:19, 18:33, 19:21, 29:30)

Коротко о серии. Майами непринужденно показал Милуоки, что те за год не сделали никаких выводов и так и остались командой, способной доминировать в регулярном чемпионате с его огромным количеством «мусорных» матчей, но когда наступает плей-офф, то система Майка Буденхольцера резко перестает работать из-за ограниченности вожака и неспособности его окружения компенсировать эту ограниченность.

Серия за финал конференции должна была заканчиваться «свипом», если бы не судейские ошибки в концовке четвертого матча, который для Бакс без травмированного Янниса Адетокумбо вытащил Крис Миддлтон.

В этой серии инстинкт убийц был только у Майами – победу во втором матче Хит вырвали после точных штрафных Джимми Батлера в последней атаке (кстати, фолил Адетокумбо), а третью игру команда Эрика Споэльстры забрала, отыграв 12-очковое отставание в решающей четверти.

Три ключевых факта:

- У Майами было полное превосходство над Милуоки на трехочковой дуге. Хит в среднем за игру забивали по 15 бросков из-за дуги с 37-процентной точностью, а в ответ получали по 10,8 попадания (32,2% реализации). 4 игрока Майами за серию забросили более 10 трехочковых, у Милуоки эта отметка покорилась только Крису Миддлтону и Бруку Лопесу.

- Яннис Адетокумбо в решающих четвертях серии с Майами был полной противоположностью Джимми Батлеру – действующий MVP в среднем за игру набирал всего по 6,0 очка с нетипичной для себя бросковой линейкой (41% с игры, 0% трехочковых и 44% с линии штрафных).

- Резервисты Милуоки проиграли свою дуэль с коллегами из Майами. Бакс получали всего 24,2 очка со скамейки запасных (41,6% с игры, 30,8% трехочковых), в то время как Хит за меньшее время – 28,2 очка, почти половину из которых команде принес Тайлер Хирро, который в серии второго раунда в среднем за игру набирал по 13,2 очка.

MVP серии: Джимми Батлер (Майами). 40 очков в первом матче, два решающих штрафных во втором матче при счете 114:114, 17 очков в решающей четверти третьего матча (у Милуоки – 13) – Батлер в серии с Бакс был тем игроком, который в нужный момент брал мяч в свои руки и уничтожал лучшую команду регулярного чемпионата.

С персональной статистикой также полный порядок – 23,4 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи при 53% реализации бросков с игры и 45% трехочковых. С Джимми на площадке Хит за 100 владений отгружали в кольцо Милуоки невероятные 130 очков, а пропускали только 108.

Jimmy and the Heat take down the Bucks in Round 2. pic.twitter.com/V5MboOQmUr — Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2020

Антигерой серии: Яннис Адетокумбо (Милуоки). После прошлогоднего вылета от Торонто у Адетокумбо в серии с Майами был еще один шанс доказать свою состоятельность на фоне плей-офф, но действующий MVP вновь сломал зубы о хорошо организованную команду.

Хит заблокировали для грека доступ в трехсекундную зону, а играть от броска он все еще не способен. Достаточно отметить, что в четырех матчах против Майами Адетокумбо забивал 71% бросков из-под кольца, но если Яннису приходилось бросать со средней и дальней дистанции, то его реализация ухудшалась почти в три раза – до 24,2%!

Главный хайлайт серии. Сложно переоценить это действие Джимми Батлера в концовке второго матча – Яннис Адетокумбо пытался подстраховать Криса Миддлтона, но сделал только хуже. Фол, два штрафных и проигранный матч…

Кто знает, в какую сторону развернулась бы эта серия, если бы Милуоки в овертайме вытащил второй матч и не позволил Майами уйти в отрыв.

Replay Review (Taylor): timing of foul by Antetokounmpo in Q4 of #MIAatMIL. Ruling: Butler released shot attempt prior to time expiring, therefore play is live until he returns to floor; officials ruled contact by Antetokounmpo impacted Butler's balance + ability to land normally pic.twitter.com/HvgeJQKGEp — NBA Official (@NBAOfficial) September 3, 2020

Что дальше? Майами никогда не выходил в финал НБА без Дуэйна Уэйда – в серии с Бостоном Джимми Батлер и компания попытаются переписать историю франшизы и впервые с 2014 года вмешаться в борьбу за титул. У Хит была целая неделя на подготовку к финалу Востока, в то время как Бостон выдержал испытание семью матчами с Торонто. Батлер и Краудер возьмутся за решение задачи по нейтрализации у своего кольца Джейсона Тэйтума и Джайлена Брауна, а Данкан Робинсон и Тайлер Хирро попытаются накрыть оборону Селтикс градом трехочковых.

Майами проиграл сезонную серию со счетом 1:2, но последняя игра в «пузыре» осталась за командой Эрика Споэльстры, причем в том матче у Хит не было на площадке Батлера. Хороший знак для фанов франшизы из Флориды.

Торонто Рэпторс (2) – Бостон Селтикс (3) – 3:4

Торонто – Бостон 94:112 (23:39, 19:20, 31:29, 21:24)

Торонто – Бостон 99:102 (28:28, 20:22, 30:20, 21:32)

Бостон – Торонто 103:104 (33:28, 24:19, 23:29, 23:28)

Бостон – Торонто 93:100 (27:31, 22:18, 24:32, 20:19)

Торонто – Бостон 89:111 (11:25, 24:37, 28:25, 26:24)

Бостон – Торонто 122:125 (25:21, 27:27, 25:33, 21:17, 24:27) 2 ОТ

Торонто – Бостон 87:92 (27:26, 19:24, 25:22, 16:20)

Коротко о серии. Объективно – судьба этой серии не должна была решаться в ситуации «win or go home». Бостон был лучше в шести из семи матчах, но команда Брэда Стивенса чуть не стала жертвой того статуса, который Торонто обрел летом прошлого года. Канадцы в критических моментах включали пресловутый чемпионский характер и возвращались в серию – так было при счете 0:2, когда Оу Джи Ануноби забросил шальной «баззер» с трехочковой дистанции и так произошло в шестом матче, который Рэпторс вырвали во втором овертайме (справедливости ради – не без помощи судей, проигнорировавших фол на Кембе Уокере в концовке основного времени).

Казалось, в решающем матче серии Бостон пострадает от чрезмерной нагрузки на стартовую пятерку, но Селтикс устроили для Торонто ад в защите (у Рэпторс 18 потерь и 28% реализации трехочковых) и снова подтвердили статус главного специалиста в истории НБА по седьмым матчам. Теперь у Бостона 24-9 в седьмым матчах – и это на 10 побед больше, чем у исторических конкурентов из Лейкерс.

The Raptors are first defending champion to not reach the Conference Finals since the 2014-15 Spurs.



This is the 4th time under the current playoff format (since 1984) that a 1 or 2 seed isn't involved in the Conference Finals, and the first time that it's happened in the East. pic.twitter.com/ms53f3rzuC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 12, 2020

Три ключевых факта:

- Противостояние двух великолепных защитных моделей осталось за Бостоном. Селтикс в среднем за 100 владений позволяли прошлогоднему чемпиону набирать всего 100,3 очка. Оборону Бостона определяли Джейсон Тэйтум, Маркус Смарт и Даниэль Тайсон – защитный рейтинг этой троицы составил 97-98 очков на 100 владений.

- Бостон нивелировал преимущество Торонто в глубине скамейки запасных. Серж Ибака завершил серию второго раунда с суммарным показателем полезности «-27», а Норман Пауэлл – «-37».

- У Торонто Фред Ванвлит больше остальных пострадал от защитных тисков Бостона. По сравнению с серией первого раунда против Бруклина бросковая эффективность защитника упала до 34,8% с игры и 31,6% трехочковых. В серии с Нетс американец забивал 52% с игры и 55% с дальней дистанции.

MVP серии. Джейсон Тэйтум (Бостон). Новый франчайз Селтикс держал свой уровень на протяжении всей серии с Торонто (24,3 очка, 10,3 подбора и 5,3 передачи, 42,3% с игры и 39% трехочковых), но свой главный перформанс Тэйтум организовал в тот самый момент, когда для его команды решалась судьба сезона.

При счете 3-3 Джейсон стал вторым самым молодым баскетболистом в истории НБА после своего ментора Коби Брайанта, которому в седьмом матче удалось набрать как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач. А еще 22-летний форвард Бостона оказался в одной компании с ЛеБроном и Ларри Бердом. Теперь официально: Джейсон Тэйтум – суперзвезда НБА.

Jayson Tatum is the 3rd player in NBA history to lead both teams outright in points, rebounds and assists in a Game 7, joining LeBron James (2018 Conf. Finals) and Larry Bird (1984 Conf. Semis).



h/t @EliasSports pic.twitter.com/8mmk9uEt0F — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 12, 2020

Антигерой серии. Паскаль Сиакам (Торонто). На фоне своего прошлогоднего прорыва в чемпионском плей-офф в «пузыре» Сиакам и на 50% не выглядел как игрок с 4-летним контрактом на 130 миллионов долларов. В серии второго раунда камерунец реализовал лишь 38% бросков с игры, включая 4 из 32 трехочковых. Когда Торонто особенно нуждался в одном из своих лидеров, Сиакам в концовке седьмого матча битвы с Бостоном завалил три подряд владения и не смог остановить у своего кольца Джейсона Тэйтума.

Главный хайлайт серии. Бросок, давший надежду всей Канаде. Это Оу Джи Анонуби хладнокровно затыкает сирену победным трехочковым в третьем матче серии. Как жаль, что все это волшебство произошло при пустых трибунах…

OG ANUNOBY AT THE BUZZER. RAPTORS WIN GAME 3. pic.twitter.com/jfYZPRfAN2 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2020

Что дальше? Бостон впервые за 10 лет может выйти в финал НБА, но чтобы выиграть конференцию, Селтикс придется остановить тех, кто остановил лучшую команду регулярного чемпионата и прошел два первых раунда плей-офф с показателем 8-1.

Команда Брэда Стивенса вновь будет иметь дело с оппонентом с мощной скамейкой запасных, и в этом плане Бостону должно помочь возвращение в строй Гордона Хэйворда, который в первом матче серии с Филадельфией повредил голеностоп и выбыл ориентировочно на 4 недели. С камбэком Хэйворда Смарт может вернуться во второй юнит и взять на себя контроль за шустрым и опытным «бенчем» Майами.

Бостон в регулярном чемпионате ограничивал Майами до 32% реализации трехочковых. Посмотрим, смогут ли Селтикс в финале конференции снова отстоять свою дугу.