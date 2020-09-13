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НБА. Лейкерс не оставили шансов Хьюстону и вышли в полуфинал розыгрыша
Результат матча плей-офф
В ночь с 12 на 13 сентября состоялся матч 1/4 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию результат поединка.
"Лейкерс" ꜛ - "Хьюстон"
119 - 96 (35-20; 27-31; 33-18; 24-27)
Счет в серии: 4 - 1
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