Хьюстон остался без главного тренера

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, главный тренер Хьюстона Майк Д’Энтони уведомил владельцев франшизы, что не станет подписывать новый контракт. Действующее соглашение 69-летнего специалиста истекает по окончании текущего сезона.

Д’Энтони возглавлял Хьюстон с 2016 года. Под его руководством в регулярном чемпионате Рокетс каждый раз выигрывали более 60% матчей, а в плей-офф лучшим результатом команды стал выход в финал конференции в 2018 году.

Д’Энтони может продолжить карьеру в НБА в Нью-Орлеане или Филадельфии.

Что касается Хьюстона, то на роль сменщика Майка Д’Энтони претендуют Тайрон Лю, Джефф Ван Ганди и Сэм Кэсселл.