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Хьюстон остался без главного тренера
В сезоне 2020-2021 у Рокетс будет новый тренерский штаб
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, главный тренер Хьюстона Майк Д’Энтони уведомил владельцев франшизы, что не станет подписывать новый контракт. Действующее соглашение 69-летнего специалиста истекает по окончании текущего сезона.
Д’Энтони возглавлял Хьюстон с 2016 года. Под его руководством в регулярном чемпионате Рокетс каждый раз выигрывали более 60% матчей, а в плей-офф лучшим результатом команды стал выход в финал конференции в 2018 году.
Д’Энтони может продолжить карьеру в НБА в Нью-Орлеане или Филадельфии.
Что касается Хьюстона, то на роль сменщика Майка Д’Энтони претендуют Тайрон Лю, Джефф Ван Ганди и Сэм Кэсселл.