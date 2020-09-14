  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Хьюстон остался без главного тренера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хьюстон остался без главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

В сезоне 2020-2021 у Рокетс будет новый тренерский штаб

Хьюстон остался без главного тренера
Новина українською

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, главный тренер Хьюстона Майк Д’Энтони уведомил владельцев франшизы, что не станет подписывать новый контракт. Действующее соглашение 69-летнего специалиста истекает по окончании текущего сезона.

Д’Энтони возглавлял Хьюстон с 2016 года. Под его руководством в регулярном чемпионате Рокетс каждый раз выигрывали более 60% матчей, а в плей-офф лучшим результатом команды стал выход в финал конференции в 2018 году.

Д’Энтони может продолжить карьеру в НБА в Нью-Орлеане или Филадельфии.

Что касается Хьюстона, то на роль сменщика Майка Д’Энтони претендуют Тайрон Лю, Джефф Ван Ганди и Сэм Кэсселл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Хьюстон Рокетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...