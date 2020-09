Сербский центровой Денвера стал рекордсменом НБА

Накануне Денвер в шестом матче серии второго раунда обыграл Клипперс (111:98), а Никола Йокич набрал 34 очка и собрал 14 подборов.

В матче с Клипперс Йокич достиг отметки в 600 очков, 300 подборов и 150 передач в плей-офф. Для этого центровому из Сербии понадобилось провести всего 27 матчей. Это новый рекорд НБА.

Nikola Jokic has reached career totals of 600 points, 300 rebounds, and 150 assists in fewer postseason games (27) than any other player in NBA history.