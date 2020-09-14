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Сербский центровой Денвера стал рекордсменом НБА

Баскетбол
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Никола Йокич вошел в историю

Сербский центровой Денвера стал рекордсменом НБА
Новина українською

Накануне Денвер в шестом матче серии второго раунда обыграл Клипперс (111:98), а Никола Йокич набрал 34 очка и собрал 14 подборов.

В матче с Клипперс Йокич достиг отметки в 600 очков, 300 подборов и 150 передач в плей-офф. Для этого центровому из Сербии понадобилось провести всего 27 матчей. Это новый рекорд НБА.

Никола Йокич в плей-офф в среднем за игру набирает по 25,6 очка, 11,5 подбора и 7,0 передачи. С сербом Денвер дважды доходил до второго раунда плей-офф – в прошлом сезоне Наггетс в семи матчах проиграли Портленду.

Решающий матч серии между Денвером и Клипперс состоится 16 сентября.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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