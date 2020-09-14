Нью-Йорк Никс хочет подписать Криса Пола

"Нью-Йорк Никс" сделает в межсезонье-2020 "серьёзное предложение" по обмену разыгрывающего "Оклахома-Сити Тандер" Криса Пола, утверждает издание The Spun.

Пол провёл первый сезон в составе "Тандер", набирая 17,6 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Он помог команде выйти в плей-офф-2020. Команда заняла пятое место в Западной конференции. Однако уже в первом раунде "Оклахома" уступила в упорной серии "Хьюстон Рокетс" — 3-4.

"Нью-Йорк" нацелен на улучшение результатов после серии неудачных сезонов. Контракт Пола рассчитан до 2022 года. За два сезона он заработает $ 85,5 млн.