Стало известно, в каких условиях живет ЛеБрон в "пузыре" в Орландо

ЛеБрон Джеймс в «пузыре» в Орландо проживает в просторном президентском люксе. При желании в его номере спокойно может собраться вся команда Лейкерс вместе с тренерским штабом.

Лейкерс на пути к первому за 10 лет финал конференции со счетом 4:1 обыграли Портленд и Хьюстон. ЛеБрон Джеймс в среднем за игру приносил своей команде по 26,6 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи.