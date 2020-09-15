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Стало известно, в каких условиях живет ЛеБрон в "пузыре" в Орландо
У суперзвезды Лейкерс особенный номер
ЛеБрон Джеймс в «пузыре» в Орландо проживает в просторном президентском люксе. При желании в его номере спокойно может собраться вся команда Лейкерс вместе с тренерским штабом.
bron’s bubble suite is presidential ???? ???? ???? ???? @kingjames pic.twitter.com/SOylcgURjC— NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) September 15, 2020
Лейкерс на пути к первому за 10 лет финал конференции со счетом 4:1 обыграли Портленд и Хьюстон. ЛеБрон Джеймс в среднем за игру приносил своей команде по 26,6 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи.
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