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Плей-офф НБА. Денвер обыграл Клипперс и вышел в финал Запада, Майами открыл счет в финале Востока
Результаты матчей дня в плей-офф НБА
2-й раунд
Клипперс – Денвер 89:104 (24:24, 32:30, 18:28, 15:22)
Счет в серии – 3:4
Финал Восточной конференции
Бостон – Майами 114:117 OT (26:18, 29:37, 28:16, 23:35, 8:11)
Счет в серии – 0:1
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