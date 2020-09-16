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Плей-офф НБА. Денвер обыграл Клипперс и вышел в финал Запада, Майами открыл счет в финале Востока

Баскетбол
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Результаты матчей дня в плей-офф НБА

Плей-офф НБА. Денвер обыграл Клипперс и вышел в финал Запада, Майами открыл счет в финале Востока
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2-й раунд

Клипперс – Денвер 89:104 (24:24, 32:30, 18:28, 15:22)

Счет в серии – 3:4

Финал Восточной конференции

Бостон – Майами 114:117 OT (26:18, 29:37, 28:16, 23:35, 8:11)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс
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