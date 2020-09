Денвер установил невероятный рекорд в плей-офф НБА

Денвер несколько часов назад в 7-м матче серии второго раунда обыграл Клипперс (104:89) и вышел в финал Западной конференции.

Наггетс стали первой командой в истории НБА, которой в одном розыгрыше плей-офф удалось выиграть две серии, уступая 1:3.

Более того, команда Майкла Мэлоуна в каждом из трех победных матчей с Клипперс отыгрывала двузначное отставание – в сегодняшнем поединке Денвер в концовке второй четверти уступал «-12».

The 2019-20 @Nuggets are the first team in NBA playoff history to come back 3-1 deficit twice in one post season.



The Nuggets now won 6 elimination games in a row with the win tonight, tying the 1994 Nuggets for the most wins facing elimination in a single post season. pic.twitter.com/OvW01LkmK1