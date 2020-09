Йокич стал новым рекордсменом НБА

Денвер в седьмом матче серии второго раунда обыграл Клипперс (104:89) и вышел в финал Западной конференции. Центровой Наггетс Никола Йокич внес значительный вклад в победу своей команды – на его счету 16 очков, 22 подбора и 13 передач.

Йокич стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в седьмом матче серии плей-офф удалось собрать трипл-дабл с как минимум 20 подборами.

Nikola Jokic tonight became the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7.



Entering tonight, no player had recorded a triple-double through three quarters of a Game 7 over the last 25 years. pic.twitter.com/uzMFnfB6LK