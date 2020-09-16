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ФБУ объявила даты проведения Финала четырех Кубка Украины

Баскетбол
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Трофей разыграют в октябре

ФБУ объявила даты проведения Финала четырех Кубка Украины
Новина українською

Федерация баскетбола Украины на официальном уровне анонсировала, что Финал четырех Кубка Украины пройдет 2-4 октября в Южном на арене спортивного комплекса «Олимп».

Обладатель Кубка страны должен был определиться еще в марте, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был прерван на неопределенный срок.

Полуфинальные пары Кубка Украины не изменились – 3 октября Одесса сыграет с Днепром, а Химик за путевку в финал поспорит с Киев-Баскетом.

Отметим, что три последних сезона в Кубке Украины неизменно побеждал БК Днепр.

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В статье: Кубок Украины по баскетболу ФБУ
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