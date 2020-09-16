  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА назвала новую дату драфта
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА назвала новую дату драфта

Баскетбол
(1 голосов)

Он состоится 18 ноября

НБА назвала новую дату драфта
Новина українською

Драфт НБА 2020 года состоится 18 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

НБА планировала провести драфт 15 октября, но позже сроки было решено сдвинуть. Под первым пиком будет выбирать "Миннесота Тимбервулвз". Дальнейший порядок выбора в первом раунде: "Голден Стэйт Уорриорз", "Шарлотт Хорнетс", "Чикаго Буллз", "Кливленд Кавальерс", "Атланта Хоукс", "Детройт Пистонс", "Нью-Йорк Никс", "Вашингтон Уизардс", "Финикс Санз", "Сан-Антонио Спёрс", "Сакраменто Кингз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Бостон Селтикс", "Орландо Мэджик", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Миннесота Тимбервулвз", "Даллас Маверикс", "Бруклин Нетс", "Майами Хит", "Филадельфия Сиксерс", "Денвер Наггетс", "Юта Джаз", "Милуоки Бакс", "Оклахома-Сити Тандер", "Бостон Селтикс", "Нью-Йорк Никс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Торонто Рэпторс", "Бостон Селтикс" (повторение клубов связано с прошлыми обменами).

Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба "Илливара Хоукс" Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия ("Маккаби"), а также французов Киллиана Хэйса ("Ульм") и Тео Маледона (АСВЕЛ).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...