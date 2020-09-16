НБА назвала новую дату драфта

Драфт НБА 2020 года состоится 18 ноября, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

НБА планировала провести драфт 15 октября, но позже сроки было решено сдвинуть. Под первым пиком будет выбирать "Миннесота Тимбервулвз". Дальнейший порядок выбора в первом раунде: "Голден Стэйт Уорриорз", "Шарлотт Хорнетс", "Чикаго Буллз", "Кливленд Кавальерс", "Атланта Хоукс", "Детройт Пистонс", "Нью-Йорк Никс", "Вашингтон Уизардс", "Финикс Санз", "Сан-Антонио Спёрс", "Сакраменто Кингз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Бостон Селтикс", "Орландо Мэджик", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Миннесота Тимбервулвз", "Даллас Маверикс", "Бруклин Нетс", "Майами Хит", "Филадельфия Сиксерс", "Денвер Наггетс", "Юта Джаз", "Милуоки Бакс", "Оклахома-Сити Тандер", "Бостон Селтикс", "Нью-Йорк Никс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Торонто Рэпторс", "Бостон Селтикс" (повторение клубов связано с прошлыми обменами).

Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба "Илливара Хоукс" Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия ("Маккаби"), а также французов Киллиана Хэйса ("Ульм") и Тео Маледона (АСВЕЛ).