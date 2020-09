Джеймс побил достижение Брайанта и Данкана

Накануне ЛеБрон Джеймс в 16-й раз в карьере вошел в символическую сборную сезона и стал единоличным рекордсменом по количеству попаданий в пятерки лучших.

Ранее форвард Лейкерс делил лидерство с Коби Брайантом, Каримом Абдул-Джаббаром и Тимом Данканом.

Both LeBron James and Anthony Davis were selected to the All-NBA First Team. It is James' 16th All-NBA selection and AD's fourth.



LeBron's 16 All-NBA selections are the most in NBA history, breaking a tie with Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan and Kobe Bryant. pic.twitter.com/Xr6MAiw0pN