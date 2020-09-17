Чудо от Денвера и солидность Лейкерс. Чем закончились серии второго раунда плей-офф на Западе

Лос-Анджелес Лейкерс (1) – Хьюстон Рокетс (4) – 4:1

Лейкерс – Хьюстон 97:112 (28:29, 27:34, 24:22, 18:27)

Лейкерс – Хьюстон 117:109 (36:20, 31:31, 23:41, 27:17)

Хьюстон – Лейкерс 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)

Хьюстон – Лейкерс 100:110 (22:26, 19:31, 29:29, 30:24)

Лейкерс – Хьюстон 119:96 (35:20, 27:31, 33:18, 24:27)

Коротко о серии. Первый за 10 лет билет в финал конференции Лейкерс заполучили в таком же стиле, как и в серии первого раунда с Портлендом, – стагнация в первом матче и практически безоговорочное доминирование в четырех последующих.

По сути, Хьюстон смирился со своей участью уже после провала в решающей четверти третьего матча – в четвертом матче Лейкерс в концовке вели «+23», а в пятом поединке преимущество Озерных в заключительной 12-минутке достигало унизительных 30 очков.

Серия еще раз показала, что с Джеймсом Харденом и Расселом Уэстбруком в качестве первых скрипок невозможно претендовать на что-то серьезное в плей-офф. В заключительных четвертях во втором и третьем матчах эти двое выбросили 7 из 19 с игры (3 из 9 трехочковых) и ушли с площадки с суммарным показателем полезности «-26». Чем ответили ЛеБрон и Дэвис во время двух ключевых отрезков серии? 9 из 16 с игры и «+20» суммарный показатель полезности. Как говорится, почувствуйте разницу.

Три ключевых факта:

- Попытка Хьюстона засыпать кольцо Лейкерс трехочковых не сработала – Рокетс за счет количества попыток перебросали лучшую команду Запада (15,0 против 12,2), но уступили в бросковой эффективности (36,8 против 37,7%).

- Лейкерс практически не задействовали в серии классических центровых Джавейла МакГи и Дуайта Ховарда, однако все равно имели гигантское преимущество на щитах – 45,4 подбора за игру против 32,6 у Хьюстона.

- Лейкерс в серии с Хьюстоном в среднем за игру набирали почти на 15 очков больше из трехсекундной зоны. Несмотря на фактор Уэстбрука и Хардена, Хьюстон в быстрых прорывах набирал в два раза меньше очков, чем Джеймс и компания.

MVP серии: ЛеБрон Джеймс (Лейкерс). До 2020 года ни одному баскетболисту в истории НБА в 35-летнем возрасте не удавалось в серии плей-офф набирать как минимум по 25 очков, 10 подборов и 5 передач – Джеймс сделал это и в серии первого раунда с Портлендом, и в противостоянии с Хьюстоном, что позволило ему повторить невероятный рекорд Оскара Робертсона.

LeBron James joins Oscar Robertson as the only players in #NBAPlayoffs history to record 250+ PTS, 100+ REB and 80+ AST in the first ten games of a single playoffs! pic.twitter.com/Yz2KwTixUc — NBA (@NBA) September 13, 2020

С Джеймсом на площадке Лейкерс в среднем за 100 владений привозили Хьюстону по 12,2 очка, а его суммарный показатель полезности в четырех матчах победных составил «+58».

Антигерой серии: Рассел Уэстбрук (Хьюстон). Еще никогда Уэстбрук не выглядел так безнадежно в плей-офф. В серии с Лейкерс бывший MVP стал худшим в команде по бросковой эффективности, набирая всего по 19,8 очка при 18,4 попытках с игры. С Уэстбруком на площадке Хьюстон в четырех проигранных матчах получил «-61». О чем тут еще говорить.

Кажется, мы знаем, что сейчас чувствует Джеймс Харден. Впрочем, он не меньше виноват в очередном бесславном выступлении Хьюстона в плей-офф.

James Harden to Russell Westbrook after the game pic.twitter.com/KlFOgeLkrw — ???????????????????? ???? (@tylersherman24) September 13, 2020

Главный хайлайт серии. Как это символично – серию с заточенным на атаки с дальней дистанции Хьюстоном Лейкерс завершили новым рекордом франшизы, отгрузив в кольцо Рокетс 19 трехочковых.

Что дальше? Вместо ожидаемого дерби Лос-Анджелеса Лейкерс в финале Запада встретятся с несгибаемым Денвером, которому в «пузыре» удалось забрать две серии со счета 1:3. В 2009 году Лейкерс и Денвер уже определяли финалиста плей-офф от Запада – тогда слово Коби Брайанта (Черная Мамба в 5 из 6 матчей серии набрал более 30 очков) оказались весомей всех тех реплик, которые доносились в ответ от Кармело Энтони, Чонси Биллапса и остальных.

Хотя Фрэнк Фогель уже заявил, что в серии с Денвером вернет на площадку центровых Джавейла МакГи и Дуайта Ховарда, ключ Лейкерс к победе – это Энтони Дэвис на позиции «пятерки». С Дэвисом в качестве центрового Лейкерс в сезонной серии с Денвером (3-1 в пользу Озерных) переиграли команду Майкла Мэлоуна на 28,3 очка за 100 владений, причем когда Никола Йокич и Дэвис противостояли друг другу, то эффективность атаки Наггетс падала до 91 очка за 100 владений.

Лос-Анджелес Клипперс (2) – Денвер Наггетс (3) – 3:4

Клипперс – Денвер 120:97 (31:31, 38:20, 22:16, 29:30)

Клипперс – Денвер 101:110 (25:44, 31:28, 21:17, 24:21)

Денвер – Клипперс 107:113 (32:33, 27:24, 29:27, 19:29)

Денвер – Клипперс 85:96 (12:26, 28:22, 23:25, 22:23)

Клипперс – Денвер 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38)

Денвер – Клипперс 111:98 (26:34, 21:29, 30:16, 34:19)

Клипперс – Денвер 89:104 (24:24, 32:30, 18:28, 15:22)

Коротко о серии. Как?! Как Клипперс не закрыли эту серию, ведя 3:1 и имея в каждом из трех следующих матчей двухзначное преимущество? Как команда с такими опытными бойцами в плей-офф как Кавай Леонард и Пол Джордж полностью расклеилась под давлением Денвера и получила «-64» во вторых половинах трех проигранных матчей?

Впрочем, если углубится в историю, то грандиозный провал Клипперс становится не таким уж и не сенсационным – 5 лет назад многообещающая команда с Крисом Полом, Блэйком Гриффином и ДеАндре Джорданом во втором раунде в похожем стиле «слила» серию с Хьюстоном – тогда Клипперс также вели 3:1, а в пятом матче за последние 14 минут игр растеряли отрыв в 19 баллов. Видимо, Леонард, Джордж и компания решили, что они ничем не хуже и вписали в историю франшизы еще один эпичный провал в плей-офф.

Клипперс существуют 50 лет – и за эти 50 лет команда из Лос-Анджелеса ни разу не выходила в финал конференции. Кажется, это судьба. А может уже немолодой Док Риверс в 2020-м году решил не рисковать и держаться от титула на социальной дистанции.

Clippers been practicing social distancing for 50 years pic.twitter.com/sLgpMiKywf — Kraze (@wannabekraze) September 16, 2020

Три ключевых факта:

- На бумаге у Клипперс был один из самых глубоких ростеров в лиге, но в серии с Денвером только 5 игроков Парусников в среднем за игру набирали более 9 очков. У Наггетс таких баскетболистов оказалось семеро.

- Клипперс в серии с Денвером набирали больше очков из «краски» (44,3 против 38,6), в быстрых прорывах (13,1 против 9,6) и со второго шанса (10,1 против 8,6), но все равно вылетели из плей-офф.

- Когда Никола Йокич и Майкл Портер-младший вместе находились на площадке, то Денвер за 90 минут громил Клипперс с разницей в 40 очков.

MVP серии: Никола Йокич (Денвер). Клипперс не видели в Денвере угрозу в плей-офф и кадрово не подготовились к противостоянию с Йокичем – если Ивица Зубац за счет габаритов оказывал лучшему пасующему бигмену лиги хоть какое-то сопротивление, то Монтрелл Харрелл ничего не мог сделать с универсальным сербом, который одновременно и поливал кольцо своими бросками с дикой траекторией, и руководил всей атакой Наггетс.

Примерно вот так Док Риверс искал варианты, как остановить Йокича – этого пухлого убийцу с лицом подростка.

Nikola Jokic in elimination games:



Jazz

• Game 5: 31-6-4-0-1

• Game 6: 22-4-9-3-0

• Game 7: 30-14-4-0-0



Clippers

• Game 5: 22-14-5-1-2

• Game 6: 34-14-7-1-1

• Game 7: 16-22-13-2-3



25.8—12.3—7.0—1.2—1.2 on 53.2—43.2—87.5% shooting pic.twitter.com/T8mZqkZaQU — — (@uapersonal) September 16, 2020

Статистически Никола Йокич в серии с Клипперс в среднем за игру набирал по 24,4 очка, 13,4 подбора и 6,6 передачи, а в седьмом матче серб собрал уникальный трипл-дабл в истории плей-офф (16+22 подборов+13 передач).

Антигерой серии: Лу Уильямс (Клипперс). Когда Уильямс в прошлом сезоне выдал несколько героических матчей в серии с Голден Стэйтом, показалось что 3-кратный лучший шестой наконец научился быть эффективным в плей-офф, но в серии с Денвером 33-летний защитник был слабым звеном Клипперс. С американцем на площадке Парусники переиграли Наггетс с разницей в 47 очков, однако сам Уильямс имеет к этому весьма косвенное отношение. В серии второго раунда он только в двух матчах реализовал более 37% бросков с игры и отправил в цель лишь 14% трехочковых против 35% в регулярном чемпионате.

Когда Клипперс безнадежно отдавали три последних игры, Уильямс, будучи в регулярке одним из самых результативных игроков в четвертых четвертях, за три этих отрезка набрал всего 7 очков с реализацией 3 из 7.

Главный хайлайт серии: Майкл Портер вбивает эффектный гвоздь через Монтрелла Харрелла. Здесь вам и данк, и нокаут. Именно в таком стиле Денвер и поставил точку в претензиях Клипперс на титул.

Michael Porter Jr. sends Montrezl Harrell to middle earth pic.twitter.com/a0RE4GkvJm — Rob Perez (@WorldWideWob) September 8, 2020

Что дальше? Денвер с 1979 года 6 раз пытался остановить Лейкерс в плей-офф, но проиграл все 6 серией с общим счетом 7-21. Безумный 2020 год – самое подходящее время, чтобы переписать историю, не так ли?

В сезонной серии против Лейкерс у Денвера 3 поражениях в 4 матчей, причем Никола Йокич и Джамал Мюррей в этих играх суммарно приносили своей команде всего по 34,8 очка, в то время как ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в ответ отгружали 59,0. На бумаге в битве звездных дуэтов есть явный фаворит, но в плей-офф 2020 года Йокич и Мюррей уже не раз доказывали, что в критических ситуациях их баскетбол взлетает на уровень тех же ЛеБрона и Дэвиса.