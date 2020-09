Чудо от Денвера и солидность Лейкерс. Чем закончились серии второго раунда плей-офф на Западе

Лейкерс – Хьюстон 97:112 (28:29, 27:34, 24:22, 18:27)

Лейкерс – Хьюстон 117:109 (36:20, 31:31, 23:41, 27:17)

Хьюстон – Лейкерс 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)

Хьюстон – Лейкерс 100:110 (22:26, 19:31, 29:29, 30:24)

Лейкерс – Хьюстон 119:96 (35:20, 27:31, 33:18, 24:27)

Коротко о серии. Первый за 10 лет билет в финал конференции Лейкерс заполучили в таком же стиле, как и в серии первого раунда с Портлендом, – стагнация в первом матче и практически безоговорочное доминирование в четырех последующих.

По сути, Хьюстон смирился со своей участью уже после провала в решающей четверти третьего матча – в четвертом матче Лейкерс в концовке вели «+23», а в пятом поединке преимущество Озерных в заключительной 12-минутке достигало унизительных 30 очков.

Серия еще раз показала, что с Джеймсом Харденом и Расселом Уэстбруком в качестве первых скрипок невозможно претендовать на что-то серьезное в плей-офф. В заключительных четвертях во втором и третьем матчах эти двое выбросили 7 из 19 с игры (3 из 9 трехочковых) и ушли с площадки с суммарным показателем полезности «-26». Чем ответили ЛеБрон и Дэвис во время двух ключевых отрезков серии? 9 из 16 с игры и «+20» суммарный показатель полезности. Как говорится, почувствуйте разницу.

Три ключевых факта:

- Попытка Хьюстона засыпать кольцо Лейкерс трехочковых не сработала – Рокетс за счет количества попыток перебросали лучшую команду Запада (15,0 против 12,2), но уступили в бросковой эффективности (36,8 против 37,7%).

- Лейкерс практически не задействовали в серии классических центровых Джавейла МакГи и Дуайта Ховарда, однако все равно имели гигантское преимущество на щитах – 45,4 подбора за игру против 32,6 у Хьюстона.

- Лейкерс в серии с Хьюстоном в среднем за игру набирали почти на 15 очков больше из трехсекундной зоны. Несмотря на фактор Уэстбрука и Хардена, Хьюстон в быстрых прорывах набирал в два раза меньше очков, чем Джеймс и компания.

MVP серии: ЛеБрон Джеймс (Лейкерс). До 2020 года ни одному баскетболисту в истории НБА в 35-летнем возрасте не удавалось в серии плей-офф набирать как минимум по 25 очков, 10 подборов и 5 передач – Джеймс сделал это и в серии первого раунда с Портлендом, и в противостоянии с Хьюстоном, что позволило ему повторить невероятный рекорд Оскара Робертсона.

LeBron James joins Oscar Robertson as the only players in #NBAPlayoffs history to record 250+ PTS, 100+ REB and 80+ AST in the first ten games of a single playoffs! pic.twitter.com/Yz2KwTixUc