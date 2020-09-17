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Нью-Йорк Никс может обменять Расселла Уэстбрука

Баскетбол
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Но пока он остается в Хьюстоне

Нью-Йорк Никс может обменять Расселла Уэстбрука
Новина українською

Сотрудник одной из команд НБА заявил, что "Нью-Йорк Никс" может попытаться обменять из "Хьюстон Рокетс" разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

"Думаю, мы все понимаем, что Харден не может соответствовать уровню Уэстбрука на площадке. Они могут быть вынуждены продолжить работу с этим дуэтом и дополнять пазл другими элементами. Но, предполагаю, "Нью-Йорк Никс" — это та команда, которая могла бы приобрести Уэстбрука у "Хьюстона". Не думаю, что в НБА есть другие клубы, которые могли бы взять Расселла сейчас", — приводит его слова PickAndRoll.

Расселл Уэстбрук выступает за "Рокетс" с 2019 года. До этого он 12 лет отдал "Оклахома-Сити Тандер". Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах звёзд лиги, в 2017 году он был признан самым ценным игроком лиги.

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В статье: Расселл Уэстбрук
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