Винс Картер начал сотрудничать с ESPN

Телеканал ESPN объявил о сотрудничестве с бывшим игроком НБА Винсом Картером.

Картер заключил с телеканалом многолетний контракт и будет работать в качестве аналитика НБА и студенческого баскетбола.

В июне этого года 43-летний защитник официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

На протяжении 22-летней карьеры защитник выступал за "Торонто" (1998-2004), "Нью-Джерси" (2004-2009), "Орландо" (2009-2010), "Финикс" (2010-2011), "Даллас" (2011-2014), "Мемфис" (2014-2017), "Сакраменто" (2017-2018) и "Атланту" (2018-2020). 43-летний американец в 1999 году признавался новичком года, 8 раз участвовал в Матче всех звезд НБА (2000-2007), а также получил награду победителя конкурса по броскам сверху (2000).

За всю карьеру Картер принял участие в 1541 матче, средние показатели игрока составили 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи.