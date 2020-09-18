Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо стал MVP сезона

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо получил награду MVP сезона НБА–2019/2020, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист сборной Греции выиграл эту индивидуальную награду во второй раз в карьере и во второй раз кряду.

Другими претендентами на престижный приз были форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден.

Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков.

Напомним, что "Милуоки Бакс" уже прекратили борьбу за титул. В полуфинале плей-офф Восточной конференции висконсинцы уступили "Майами Хит" — 1-4.