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Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо стал MVP сезона

Баскетбол
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Баскетболист получил эту награду уже второй раз

Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо стал MVP сезона
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Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо получил награду MVP сезона НБА–2019/2020, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист сборной Греции выиграл эту индивидуальную награду во второй раз в карьере и во второй раз кряду.

Другими претендентами на престижный приз были форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден.

Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков.

Напомним, что "Милуоки Бакс" уже прекратили борьбу за титул. В полуфинале плей-офф Восточной конференции висконсинцы уступили "Майами Хит" — 1-4.

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В статье: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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