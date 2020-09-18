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Шейла Зелински: Леброн Джеймс вызывает демонов перед каждой игрой

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Шейла Зелински: Леброн Джеймс вызывает демонов перед каждой игрой
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Теоретик заговора Шейла Зелински обвинила форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса в принадлежности к иллюминатам. У Зелински вызывает подозрение предматчевый ритуал Джеймса с подбрасыванием мела.

"Леброн Джеймс — волшебник иллюминатов, который вызывает демонов перед каждой игрой, подбрасывая мел в воздух. В спортивном мире это называют подбрасыванием мела, но это просто маскировка того, что он на самом деле делает. Колдовство высокого уровня, заклинания. Заклинание этого волшебника иллюминатов вызывает демонов. Я считаю, что он вызывает демонов перед каждой игрой. Легко и просто", — приводит слова Зелински Clutch Points.

В настоящий момент Джеймс в составе "Лейкерс" готовится к серии финала Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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