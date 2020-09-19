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НБА. Лейкерс обыграл Денвер и повел в серии полуфинала розыгрыша
Результаты плей-офф НБА
В ночь с 18 на 19 сентября состоялся первый полуфинальный поединок плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между командами "Лейкерс" и "Денвер".
"Лейкерс" - "Денвер"
126 - 114 (36-38; 34-21; 33-20; 23-35)
Счет в серии: 1 - 0
Напомним, что другая пара полуфинала "Бостон" и "Майами". Пока в серии уверенно лидируют Хитс (2-0).
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