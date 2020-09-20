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НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Майами и сокращает отставание в серии

Баскетбол
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Результаты полуфинального матча

НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Майами и сокращает отставание в серии
UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 сентября состоялся полуфинальный матч розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации.

"Майами" - "Бостон"

106 - 117 (22-31; 28-32; 24-26; 32-28)

Счет в серии: 2 – 1

Напомним, что ранее "Лейкерс" обыграли "Денвер" и повели в серии.

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