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Плей-офф НБА. Трехочковый Дэвиса с сиреной принес Лейкерс победу над Денвером

Баскетбол
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Озерные повели 2:0 в финале Западной конференции

Плей-офф НБА. Трехочковый Дэвиса с сиреной принес Лейкерс победу над Денвером
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Кульминация второго матча серии между Лейкерс и Денвером произошла на последней минуте решающей четверти, когда Энтони Дэвис и Никола Йокич поочередно выводили свои команды вперед. Последний бросок остался за Дэвисом – бигмен Лейкерс в стиле Коби Брайанта получил мяч на трехочковой дуге и реализовал свой первый в карьере «баззер-биттер» в плей-офф.

Дэвис стал самым результативным игроком матча (31+9 подборов). У Денвера 30 очков и 9 передач в активе Йокича.

Лейкерс – Денвер 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)

Счет в серии – 2:0

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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