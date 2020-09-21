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Звезда Лейкерс после победного броска в матче с Денвером "отправил" в нокаут одноклубника
Когда в порыве радости не рассчитал силу
Энтони Дэвис трехочковым с сиреной принес Лейкерс вторую победу в финальной серии Западной конференции против Денвера (105:103). Он стал первым автором «баззер-биттера» Лейкерс в плей-офф с 2010 года, когда победным броском в чемпионском сезоне отметился Рон Артест (Метта Уорлд Пис).
Во время празднования победы Дэвис с разбега ударил коленом новичка Лейкерс Тэйлена Хортона-Такера. Тот мгновенно упал на паркет и не сразу понял, что произошло.
Anthony Davis destroyed THT ???? pic.twitter.com/YFmjeE1ElQ— Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 21, 2020
Позже Хортон-Такер заявил, что после удара Дэвиса «получил заряд энергии».