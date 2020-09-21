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Звезда Лейкерс после победного броска в матче с Денвером "отправил" в нокаут одноклубника

Баскетбол
(1 голосов)

Когда в порыве радости не рассчитал силу

Звезда Лейкерс после победного броска в матче с Денвером "отправил" в нокаут одноклубника
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Энтони Дэвис трехочковым с сиреной принес Лейкерс вторую победу в финальной серии Западной конференции против Денвера (105:103). Он стал первым автором «баззер-биттера» Лейкерс в плей-офф с 2010 года, когда победным броском в чемпионском сезоне отметился Рон Артест (Метта Уорлд Пис).

Во время празднования победы Дэвис с разбега ударил коленом новичка Лейкерс Тэйлена Хортона-Такера. Тот мгновенно упал на паркет и не сразу понял, что произошло.

Позже Хортон-Такер заявил, что после удара Дэвиса «получил заряд энергии».

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В статье: НБА Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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