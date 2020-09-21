  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич признан лучшим молодым игроком НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич признан лучшим молодым игроком НБА

Баскетбол
(1 голосов)

За хорвата проголосовало большинство

Лука Дончич признан лучшим молодым игроком НБА
Новина українською

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич назван лучшим молодым игроком НБА, вокруг которого можно строить команду, по данным опроса 15 скаутов сайтом HoopsHype.

Скаутов попросили составить рейтинг топ-5 лучших игроков, которым не исполнилось 25 лет. Дончич набрал наибольшее количество голосов за первое место. Все 15 скаутов единогласно назвали словенца лучшим.

"Для меня Лука — явный номер один. Этот парень может быть ведущим боллхендлером. Он достаточно хорош, чтобы набирать очки и отдавать передачи на высоком уровне, у него правильный менталитет и невероятный интеллект. Он был победителем везде и, вероятно, станет победителем в НБА", — сказал один из скаутов.

Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Девин Букер ("Финикс Санз"), Джа Морант ("Мемфис Гриззлиз"), Донован Митчелл ("Юта Джаз"), Бэм Адебайо ("Майами Хит") и Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс") также получили голоса в опросе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Дончич Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...