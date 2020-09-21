Лука Дончич признан лучшим молодым игроком НБА

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич назван лучшим молодым игроком НБА, вокруг которого можно строить команду, по данным опроса 15 скаутов сайтом HoopsHype.

Скаутов попросили составить рейтинг топ-5 лучших игроков, которым не исполнилось 25 лет. Дончич набрал наибольшее количество голосов за первое место. Все 15 скаутов единогласно назвали словенца лучшим.

"Для меня Лука — явный номер один. Этот парень может быть ведущим боллхендлером. Он достаточно хорош, чтобы набирать очки и отдавать передачи на высоком уровне, у него правильный менталитет и невероятный интеллект. Он был победителем везде и, вероятно, станет победителем в НБА", — сказал один из скаутов.

Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Девин Букер ("Финикс Санз"), Джа Морант ("Мемфис Гриззлиз"), Донован Митчелл ("Юта Джаз"), Бэм Адебайо ("Майами Хит") и Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс") также получили голоса в опросе.