Будивельник может вернуться в состав Суперлиги

10-кратный чемпион Украины столичный Будивельник в следующем сезоне может выступить в Суперлиге.

Фанатский Facebook-паблик «Будівельник має жити» сообщил, что клуб практически в полном объеме разобрался с долгами и вскоре может избавиться от всех санкций со стороны ФИБА-Европа.

Также в последние дни активизировалась официальная страница Будивельника в Facebook.

Будивельник не играет в элите украинского баскетбола с 2018 года. В последнем сезоне перед приостановкой жизнедеятельности клуба киевляне в первом раунде плей-офф проиграли МБК Николаеву.