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Будивельник может вернуться в состав Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Грядет камбэк легендарной команды?

Будивельник может вернуться в состав Суперлиги
Новина українською

10-кратный чемпион Украины столичный Будивельник в следующем сезоне может выступить в Суперлиге.

Фанатский Facebook-паблик «Будівельник має жити» сообщил, что клуб практически в полном объеме разобрался с долгами и вскоре может избавиться от всех санкций со стороны ФИБА-Европа.

Также в последние дни активизировалась официальная страница Будивельника в Facebook.

Будивельник не играет в элите украинского баскетбола с 2018 года. В последнем сезоне перед приостановкой жизнедеятельности клуба киевляне в первом раунде плей-офф проиграли МБК Николаеву.

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В статье: Суперлига БК Будивельник (Киев)
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Источник:
Basket.com.ua
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