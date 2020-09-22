  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр уступил Гронингену на старте квалификации Лиги чемпионов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр уступил Гронингену на старте квалификации Лиги чемпионов

Баскетбол
(1 голосов)

Команда Журавлева оказалась не готова к такому сопернику

Днепр уступил Гронингену на старте квалификации Лиги чемпионов
Новина українською

Днепр потерпел разгромное поражение в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов, уступив нидерландскому Гронингену 53:88.

Команда Дениса Журавлева, пропустив мощный рывок соперника на старте матча, на протяжении всей дистанции находилась в роли догоняющей.

Гронинген оказался лучше готов к матчу, как функционально, так и тактически.

У чемпиона Украины по 13 очков набрали Шундуль и Закурдаев, которые на двоих реализовали 5 из 12 трехочковых бросков. Днепр допустил 24 потерь за матч, чем очень неплохо воспользовались голландцы, набрав 35 очков на ошибках соперника.

К сожалению, Днепр не сумевший преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов, но сыграет в другом еврокубке - Кубке Европы ФИБА, старт которого запланирован на январь 2021 года. Также в этом турнире примут участие украинские клубы Киев-Баскет и Прометей.

Лига чемпионов. Квалификация, 1-й раунд

Никосия, Кипр

Гронинген (Нидерланды) - Днепр (Украина) 88:53 (26:16, 27:10, 14:16, 21:11)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...