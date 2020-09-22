Днепр уступил Гронингену на старте квалификации Лиги чемпионов

Днепр потерпел разгромное поражение в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов, уступив нидерландскому Гронингену 53:88.

Команда Дениса Журавлева, пропустив мощный рывок соперника на старте матча, на протяжении всей дистанции находилась в роли догоняющей.

Гронинген оказался лучше готов к матчу, как функционально, так и тактически.

У чемпиона Украины по 13 очков набрали Шундуль и Закурдаев, которые на двоих реализовали 5 из 12 трехочковых бросков. Днепр допустил 24 потерь за матч, чем очень неплохо воспользовались голландцы, набрав 35 очков на ошибках соперника.

К сожалению, Днепр не сумевший преодолеть первый раунд квалификации Лиги чемпионов, но сыграет в другом еврокубке - Кубке Европы ФИБА, старт которого запланирован на январь 2021 года. Также в этом турнире примут участие украинские клубы Киев-Баскет и Прометей.

Лига чемпионов. Квалификация, 1-й раунд

Никосия, Кипр

Гронинген (Нидерланды) - Днепр (Украина) 88:53 (26:16, 27:10, 14:16, 21:11)