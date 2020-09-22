Майкл Джордан сформирует собственную команду

Легенда НБА Майкл Джордан и пилот Дэнни Хэмлин сформируют новую гоночную команду серии NASCAR Cup, которая начнёт соревноваться в сезоне-2021, утверждает Clutch Points.

Контракт на выступление за коллектив уже подписал пилот Бабба Уоллас, который стал участником скандальной истории с "висельной петлёй" летом.

"Когда я рос в Северной Каролине, мои родители брали моих братьев, сестер и меня на гонки, поэтому я всю свою жизнь был фанатом NASCAR.

Возможность владеть собственной гоночной командой в партнёрстве с моим другом Дэнни Хэмлином и иметь возможность заполучить такого пилота, как Бабба Уоллас, очень интригует меня. Исторически сложилось так, что NASCAR боролась с расовым неравенством и было немного чёрных владельцев. Сейчас, как мне кажется, идеальное время для создания моей команды, поскольку NASCAR развивается всё больше и больше, принимая социальные изменения. В дополнение к недавним обязательствам и пожертвованиям, которые я сделал для борьбы с расизмом, я вижу в этом шанс обучить новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонках", — сказал Майкл Джордан в заявлении.

Джордан становится первым чернокожим владельцем гоночной команды на постоянной основе в главной серии NASCAR с 1960-х годов.