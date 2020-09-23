Плей-офф НБА. Денвер обыграл Лейкерс и сократил отставание в финале Запада

Денвер лидировал в счете на протяжении всего матча, но в решающей четверти команда Майкла Мэлоуна чуть не растеряла 20-очковое преимущество. Лейкерс удалось сократить отставание до 3 баллов, однако Наггетс тут же выдали еще один рывок и закрыли все вопросы о победителе матча.

У Денвера самым результативным стал Джамал Мюррей (29+8 подборов+12 передач). У Лейкерс трипл-даблом отметился ЛеБрон Джеймс – 30+10 подборов+11 передач.

Денвер – Лейкерс 114:106 (29:27, 34:26, 30:22, 21:31)

Счет в серии – 1:2