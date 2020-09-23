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Лидер БК Днепр эмоционально отреагировал на вылет клуба из Лиги чемпионов

Баскетбол
(1 голосов)

Слова Станислава Тимофеенко

Лидер БК Днепр эмоционально отреагировал на вылет клуба из Лиги чемпионов
Новина українською

Чемпион Суперлиги Днепр накануне в первом раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 53:88 уступил Гронингену и вылетел из еврокубка. Команда Дениса Журавлева свой путь на международной арене продолжит в Кубке Европы ФИБА.

«Никаких оправданий нет, желаю лишь одного всем кто тут пишет, что нас вынесли вперед ногами, про черных с гробами и так далее, – чтобы игроки команд, за которые вы болеете были здоровы и не оказались в такой ситуации, как мы, когда за 4 дня до игры на тренировке присутствуют 8 человек и двоих привозят перед вылетом (выездом) и потом посмотрим, когда будут просьбы про переносы игр и тому подобное, а игры нельзя будут переносить, вот по примеру как в футболе играйте кем хотите, самое главное чтобы в заявке было на игру 14 человек (в нашем случае 10) вы тоже все дружно будете такое писать.

Всем здоровья, надеюсь, мы последняя команда, которая дала повод такое писать!», - написал Станислав Тимофеенко в Facebook.

В матче с Гронингеном Тимофеенко набрал 10 очков и совершил 4 потери.

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В статье: БК Днепр Станислав Тимофеенко Лига чемпионов по баскетболу
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