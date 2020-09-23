Лидер БК Днепр эмоционально отреагировал на вылет клуба из Лиги чемпионов

Чемпион Суперлиги Днепр накануне в первом раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 53:88 уступил Гронингену и вылетел из еврокубка. Команда Дениса Журавлева свой путь на международной арене продолжит в Кубке Европы ФИБА.

«Никаких оправданий нет, желаю лишь одного всем кто тут пишет, что нас вынесли вперед ногами, про черных с гробами и так далее, – чтобы игроки команд, за которые вы болеете были здоровы и не оказались в такой ситуации, как мы, когда за 4 дня до игры на тренировке присутствуют 8 человек и двоих привозят перед вылетом (выездом) и потом посмотрим, когда будут просьбы про переносы игр и тому подобное, а игры нельзя будут переносить, вот по примеру как в футболе играйте кем хотите, самое главное чтобы в заявке было на игру 14 человек (в нашем случае 10) вы тоже все дружно будете такое писать.

Всем здоровья, надеюсь, мы последняя команда, которая дала повод такое писать!», - написал Станислав Тимофеенко в Facebook.

В матче с Гронингеном Тимофеенко набрал 10 очков и совершил 4 потери.