В Чикаго определились с новым главным тренером

В Чикаго на официальном уровне подтвердили заключение контракта с Донованом. Подробности соглашения неизвестны.

В борьбе за Донована Чикаго удалось опередить Индиану, Филадельфию и Оклахому, с которой лучший наставник года на Западе по версии ассоциации тренеров НБА отказался подписывать новый контракт.

Донован 5 лет подряд выводил Оклахому в плей-офф. С Тандер американский специалист в регулярных чемпионатах одержал 243 победы при 157 поражениях.

В сезоне 2019-2020 Чикаго под руководством Джима Бойлена с показателем 22-43 занял 11-е место на Востоке. Буллз впервые за 16 лет в трех сезонах подряд не смогли выйти в плей-офф.