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В Чикаго определились с новым главным тренером

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Буллз сделали ставку на Билли Донована

В Чикаго определились с новым главным тренером
Новина українською

В Чикаго на официальном уровне подтвердили заключение контракта с Донованом. Подробности соглашения неизвестны.

В борьбе за Донована Чикаго удалось опередить Индиану, Филадельфию и Оклахому, с которой лучший наставник года на Западе по версии ассоциации тренеров НБА отказался подписывать новый контракт.

Донован 5 лет подряд выводил Оклахому в плей-офф. С Тандер американский специалист в регулярных чемпионатах одержал 243 победы при 157 поражениях.

В сезоне 2019-2020 Чикаго под руководством Джима Бойлена с показателем 22-43 занял 11-е место на Востоке. Буллз впервые за 16 лет в трех сезонах подряд не смогли выйти в плей-офф.

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В статье: НБА Чикаго Буллз
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