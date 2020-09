Джеймс стал рекордсменом в истории Лейкерс

Лейкерс в третьем матче финальной серии Западной конференции проиграли Денверу (106:114), но ЛеБрон Джеймс выдал мощную игру, собрав трипл-дабл (30+10 подборов+11 передач).

Таким образом, Джеймс стал первым игроком в истории Лейкерс, которому в одном розыгрыше плей-офф удалось провести несколько матчей с 30-очковыми трипл-даблами.

LeBron James is first player in Lakers history to record multiple 30-point triple-doubles in the postseason (also Game 5 vs Trail Blazers).



The only other Lakers with 1 such game are James Worthy (1988) and Jerry West (1969). pic.twitter.com/fzjcUszjwP