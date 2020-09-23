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В Лиге чемпионов будет сокращенный формат сезона

Баскетбол
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Вероятно, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды

В Лиге чемпионов будет сокращенный формат сезона
Новина українською

Формат проведения регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2020/2021 будет изменён в связи с пандемией коронавируса, сообщает Eurohoops.

По информации источника, окончательное решение ещё не принято, но ожидается, что формат будет сокращён — регулярный сезон будет короче.

Сообщается, что меньшее количество игр в регулярном сезоне позволит командам сократить риск заражения COVID-19. Вероятно, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды.

Напомним, в стандартном формате соревнований команды делятся на четыре группы по восемь команд.

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В статье: Лига чемпионов ФИБА
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