В Лиге чемпионов будет сокращенный формат сезона

Формат проведения регулярного чемпионата Лиги чемпионов сезона-2020/2021 будет изменён в связи с пандемией коронавируса, сообщает Eurohoops.

По информации источника, окончательное решение ещё не принято, но ожидается, что формат будет сокращён — регулярный сезон будет короче.

Сообщается, что меньшее количество игр в регулярном сезоне позволит командам сократить риск заражения COVID-19. Вероятно, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды.

Напомним, в стандартном формате соревнований команды делятся на четыре группы по восемь команд.