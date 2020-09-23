  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Гарнетт: Мое поколение не играло б в пузыре
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарнетт: Мое поколение не играло б в пузыре

Баскетбол
(1 голосов)

Кевин презирает подобное

Гарнетт: Мое поколение не играло б в пузыре
Новина українською

Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что в его эпоху баскетболисты не согласились бы играть в "пузыре" с рядом ограничений, как в сезоне-2019/2020 в Орландо.

"Честно говоря, мы ни за что не стало бы играть в "пузыре". Не могло бы быть всех этих камер, понимаете? Игроки ходят голыми, показывают всякие штуки. Это была другая лига. Мы были мужчинами. Просто всё было по-другому. Мы никогда не смогли бы оказаться в такой ситуации. Это было бы варварством. Это был бы хаос. Было бы очень сложно поместить парней, с которыми я играл, в такой "пузырь", чтобы мы не были самими собой. Мы были сильными конкурентами. Все соревновались. Все были готовы драться со всеми остальными. Сейчас уже другая лига", — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Гарнетт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...