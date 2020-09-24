Лидер сборной Украины стал безработным

На своей странице в Instagram защитник сборной Украины сообщил о расторжении контракта с греческим Промитеасом, в котором Липовый отыграл три последних сезона.

"Хочу поблагодарить организацию Промитеаса, стафф команды и, конечно же, тренера Макиса, который верил в меня все это время. Фанатов. Вместе мы занимали второе место в чемпионате Греции, выходили в финал Кубка и топ-8 Еврокубка. Спасибо вам за все. Все это время я чувствовал, что мы настоящая семья. По некоторым причинам я покидаю клуб и желаю хорошего сезона. Удачи", - написал украинец.

Липовый в последнем сезоне в Промитеасе был важной фигурой команды. В матчах Еврокубка Александр в среднем за игру набирал по 8,9 очка, 3,3 подбора и 1,7 передачи.

На данный момент неизвестно, в каком клубе Александр Липовый продолжит карьеру.