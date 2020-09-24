Лейкерс пожаловались на НБА за несправедливое судейство

"Лос-Анджелес Лейкерс" обратили внимание НБА на то, что судьи недостаточно часто фиксируют фолы на форварде Леброне Джеймсе в серии финала Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" (2-1), сообщает Los Angeles Times.

"Лейкерс" уверены, что "Денвер Наггетс" часто фолят на форварде в серии финала Западной конференции, но никак за это не наказывается. Лиге были предоставлены соответствующие доказательства.

"Мы разбираемся с фолами через соответствующие каналы с лигой. Леброн очень агрессивно проходил под кольцо, нельзя просто так оставлять это без внимания", — сказал главный тренер "Лейкерс" Фрэнк Вогель.

Леброн совершает в среднем 3,3 штрафных броска за игру в серии с "Наггетс". В среднем за карьеру Джеймс становился на линию штрафных 8,0 раза в каждом матче.