  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс пожаловались на НБА за несправедливое судейство
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс пожаловались на НБА за несправедливое судейство

Баскетбол
(1 голосов)

Речь идет о Леброне

Лейкерс пожаловались на НБА за несправедливое судейство
Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" обратили внимание НБА на то, что судьи недостаточно часто фиксируют фолы на форварде Леброне Джеймсе в серии финала Западной конференции НБА с "Денвер Наггетс" (2-1), сообщает Los Angeles Times.

"Лейкерс" уверены, что "Денвер Наггетс" часто фолят на форварде в серии финала Западной конференции, но никак за это не наказывается. Лиге были предоставлены соответствующие доказательства.

"Мы разбираемся с фолами через соответствующие каналы с лигой. Леброн очень агрессивно проходил под кольцо, нельзя просто так оставлять это без внимания", — сказал главный тренер "Лейкерс" Фрэнк Вогель.

Леброн совершает в среднем 3,3 штрафных броска за игру в серии с "Наггетс". В среднем за карьеру Джеймс становился на линию штрафных 8,0 раза в каждом матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...