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Филадельфия рассчитывает подписать Джеймса Хардена

Баскетбол
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Это связано с приходом в команду нового тренера

Филадельфия рассчитывает подписать Джеймса Хардена
Новина українською

"Филадельфия" заинтересована в назначении Майка Д’Антони на пост главного тренера, так как считает, что он сможет помочь привлечеть в команду защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена, сообщает сообщает журналист NBC Sports Джон Кларк на своей странице в "Твиттере".

Контракт Хардена с "Рокетс" действует ещё два сезона, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023. Помимо Д’Антони, на вакантную должность главного тренера "Филадельфии" рассматривается чемпиона НБА 2016 года в "Кливленд Кавальерс", ныне ассистент Дока Риверса в "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лю.

"Хьюстон" завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с "Лос-Анджелес Лейкерс". Д'Антони покинул команду сразу после завершения сезона.

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс Филадельфия 76er
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