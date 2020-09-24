Филадельфия рассчитывает подписать Джеймса Хардена

"Филадельфия" заинтересована в назначении Майка Д’Антони на пост главного тренера, так как считает, что он сможет помочь привлечеть в команду защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена, сообщает сообщает журналист NBC Sports Джон Кларк на своей странице в "Твиттере".

Контракт Хардена с "Рокетс" действует ещё два сезона, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023. Помимо Д’Антони, на вакантную должность главного тренера "Филадельфии" рассматривается чемпиона НБА 2016 года в "Кливленд Кавальерс", ныне ассистент Дока Риверса в "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лю.

"Хьюстон" завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с "Лос-Анджелес Лейкерс". Д'Антони покинул команду сразу после завершения сезона.