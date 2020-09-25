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Плей-офф НБА. Лейкерс повели 3:1 в финале Запада
ЛеБрону осталась одна победа до Финала
В четвертом матче финала Западной конференции Лейкерс при счете 12:12 организовали рывок 8:0 и больше лидерство не теряли. Озерные взяли свое за счет преимущества на щитах (41-33 по подборам) и агрессивной игре в трехсекундной зоне, выполнив на 12 штрафных больше, чем у Денвера.
Энтони Дэвис набрал 34 очка, а ЛеБрон Джеймс за 38 минут почти собрал очередной трипл-дабл (26+9 подборов+8 передач).
Денвер – Лейкерс 108:114 (30:37, 25:23, 29:27, 24:27)
Счет в серии – 1:3
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