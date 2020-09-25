Плей-офф НБА. Лейкерс повели 3:1 в финале Запада

В четвертом матче финала Западной конференции Лейкерс при счете 12:12 организовали рывок 8:0 и больше лидерство не теряли. Озерные взяли свое за счет преимущества на щитах (41-33 по подборам) и агрессивной игре в трехсекундной зоне, выполнив на 12 штрафных больше, чем у Денвера.

Энтони Дэвис набрал 34 очка, а ЛеБрон Джеймс за 38 минут почти собрал очередной трипл-дабл (26+9 подборов+8 передач).

Денвер – Лейкерс 108:114 (30:37, 25:23, 29:27, 24:27)

Счет в серии – 1:3