Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В него вселился Джордан? Лидер Денвера забил сумасшедший мяч через ЛеБрона. ВИДЕО
Джамал Мюррей словно вернул НБА в 90-е
Денвер в четвертом матче финала Запада проиграл Лейкерс (108:114). Озерные повели в серии со счетом 3:1.
В третьей четверти Мюррей, несмотря на плотную опеку ЛеБрона Джеймса, облетел суперзвезду Лейкерс и едва ли уловимым движением руки отправил мяч в корзину. 25 лет назад такие броски были визитной карточкой самого Майкла Джордана.
Джамал Мюррей в текущем розыгрыше плей-офф в среднем за игру набирает по 26,9 очка и 6,6 передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...