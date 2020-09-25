В него вселился Джордан? Лидер Денвера забил сумасшедший мяч через ЛеБрона. ВИДЕО

Денвер в четвертом матче финала Запада проиграл Лейкерс (108:114). Озерные повели в серии со счетом 3:1.

В третьей четверти Мюррей, несмотря на плотную опеку ЛеБрона Джеймса, облетел суперзвезду Лейкерс и едва ли уловимым движением руки отправил мяч в корзину. 25 лет назад такие броски были визитной карточкой самого Майкла Джордана.

Джамал Мюррей в текущем розыгрыше плей-офф в среднем за игру набирает по 26,9 очка и 6,6 передачи.