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В него вселился Джордан? Лидер Денвера забил сумасшедший мяч через ЛеБрона. ВИДЕО

Баскетбол
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Джамал Мюррей словно вернул НБА в 90-е

В него вселился Джордан? Лидер Денвера забил сумасшедший мяч через ЛеБрона. ВИДЕО
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Денвер в четвертом матче финала Запада проиграл Лейкерс (108:114). Озерные повели в серии со счетом 3:1.

В третьей четверти Мюррей, несмотря на плотную опеку ЛеБрона Джеймса, облетел суперзвезду Лейкерс и едва ли уловимым движением руки отправил мяч в корзину. 25 лет назад такие броски были визитной карточкой самого Майкла Джордана.

Джамал Мюррей в текущем розыгрыше плей-офф в среднем за игру набирает по 26,9 очка и 6,6 передачи.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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