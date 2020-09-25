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Леброн Джеймс не дал игрокам Денвера забросить ни одного очка в решающей четверти

Баскетбол
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Оппоненты лидера Лейкерс забросили 0 с 6 бросков

Леброн Джеймс не дал игрокам Денвера забросить ни одного очка в решающей четверти
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Ни один из баскетболистов "Денвер Наггетс" не смог попасть с игры в последней четверти четвёртого матча серии финала Западной конференции НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс", когда они находились под опекой форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса, сообщает твиттер-аккаунт NBA on ESPN.

Оппоненты Джеймса бросили 0 из 6 с игры. В концовке Леброн защищался против лидера "Наггетс" Джамала Маррея. Часто Джеймса критикуют за нежелание выкладываться в обороне.

В Реюньоне (США) на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" завершился 4-й матч финальной серии плей-офф Западной конференции между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки "Лейкерс" – 114:108. Благодаря этой победе игроки "Лос-Анджелеса" увеличили отрыв в серии до 3-1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал плей-офф НБА. Следующая встреча между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс" состоится 27 сентября.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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