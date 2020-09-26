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НБА. Полуфинал плей-офф. Бостон обыграл Майами и сократил отставание в серии

Баскетбол
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Результаты полуфинального матча

НБА. Полуфинал плей-офф. Бостон обыграл Майами и сократил отставание в серии
UA-Футбол
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В ночь с 25 на 26 сентября состоялся пятый матч полуфинальной серии розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

"Бостон" - "Майами"

121 - 108 (18-26; 33-32; 41-25; 29-25)

Счет в серии: 2 - 3

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: НБА плей-офф
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