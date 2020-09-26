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НБА. Полуфинал плей-офф. Бостон обыграл Майами и сократил отставание в серии
Результаты полуфинального матча
В ночь с 25 на 26 сентября состоялся пятый матч полуфинальной серии розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
"Бостон" - "Майами"
121 - 108 (18-26; 33-32; 41-25; 29-25)
Счет в серии: 2 - 3
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