Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Полуфинал. Лейкерс четвертый раз обыграли Денвер и вышли в финальную серию
Результаты полуфинального поединка
В ночь с 26 на 27 сентября состоялся матч полуфинала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации.
"Лейкерс" ꜛ - "Денвер"
117 - 107 (33-30; 28-21; 26-33; 30-23)
Счет в серии: 4 - 1
Напомним, что ранее "Бостон"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...