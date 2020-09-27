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НБА. Полуфинал. Лейкерс четвертый раз обыграли Денвер и вышли в финальную серию

Баскетбол
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Результаты полуфинального поединка

НБА. Полуфинал. Лейкерс четвертый раз обыграли Денвер и вышли в финальную серию
UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 сентября состоялся матч полуфинала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации.

"Лейкерс" - "Денвер"

117 - 107 (33-30; 28-21; 26-33; 30-23)

Счет в серии: 4 - 1

Напомним, что ранее "Бостон" сократил отставание в серии с "Майами".

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В статье: НБА Денвер Наггетс Лейкерс
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