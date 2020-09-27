Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к следующему сезону. Видео

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к предстоящему сезону. Соответствующее видео появилось на официальной странице команды в Фейсбук.

Напомним, что в прошлом сезоне украинец сыграл 56 матчей, в которых набирал 9 очков, делал 1.9 передачи и 1.9 подборов за 22.6 минуты на площадке, а сезон "Детройт" закончил на 13 месте в Восточной конференции.