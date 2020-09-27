Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к следующему сезону. Видео
Украинец готовится играть
Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к предстоящему сезону. Соответствующее видео появилось на официальной странице команды в Фейсбук.
Напомним, что в прошлом сезоне украинец сыграл 56 матчей, в которых набирал 9 очков, делал 1.9 передачи и 1.9 подборов за 22.6 минуты на площадке, а сезон "Детройт" закончил на 13 месте в Восточной конференции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...