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Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к следующему сезону. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец готовится играть

Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к следующему сезону. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк вместе с командой начал подготовку к предстоящему сезону. Соответствующее видео появилось на официальной странице команды в Фейсбук.

Напомним, что в прошлом сезоне украинец сыграл 56 матчей, в которых набирал 9 очков, делал 1.9 передачи и 1.9 подборов за 22.6 минуты на площадке, а сезон "Детройт" закончил на 13 месте в Восточной конференции.

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В статье: Святослав Михайлюк
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