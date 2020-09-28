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Майами в четвертый раз обыграл Бостон и впервые с 2014 года вышел в финал плей-офф НБА

Баскетбол
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Дальше – серия за титул против ЛеБрона и Лейкерс

Майами в четвертый раз обыграл Бостон и впервые с 2014 года вышел в финал плей-офф НБА
Новина українською

Хит в решающей четверти шестого матча финала Восточной конференции против Бостона уступали «-6», но выдали рывок 19-4 и без проблем защитили свое лидерство.

Наибольший вклад в решающую победу Майами сделал центровой Бэм Адебайо, который за 39 минут набрал 32 очка (11 из 15 с игры) и собрал 14 подборов. У Бостона четыре игрока набрали 20 и более очков, однако этого оказалось недостаточно, чтобы продлить серию до седьмого матча.

Майами впервые за 6 лет вышел в финал плей-офф, где Хит уже ждут Лейкерс, которые в пяти матчах в финале Запада обыграли Денвер.

Первый матч финала плей-офф НБА будет сыгран 1 октября.

Майами – Бостон 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)

Счет в серии – 4:2

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В статье: НБА Бостон Селтикс Майами Хит
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