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Лейкерс и Майами проведут уникальный финал в истории НБА

Баскетбол
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Еще одна причина следить за решающей битвой сезона

Лейкерс и Майами проведут уникальный финал в истории НБА
Новина українською

Лейкерс в финале Западной конференции со счетом 4:1 обыграли Денвер, а Майами в решающей серии Востока остановил Бостон (4:2).

Таким образом, впервые в истории НБА титул разыграют команды, которые в прошлом сезоне не смогли выйти в плей-офф. Оба финалиста в сезоне 2018-2019 завершили регулярный чемпионат на 10-м месте.

Для Лейкерс финал плей-офф 2020 года станет первым за 10 лет. В 2010 году команда Коби Брайанта и Пау Газоля в решающей серии сезона со счетом 4:3 обыграла Бостон.

Майами в последний раз выходил в финал плей-офф в 2014 году. Хит с ЛеБроном Джейсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в пяти матчах проиграли Сан-Антонио.

Финал плей-офф НБА 2020 года начнется 1 октября.

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В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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