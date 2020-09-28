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БК Одесса подписал защитника из США
Одесситы усилились баскетболистом из-за океана
Как сообщает портал Sportando, сезон 2020-2021 в Одессе проведет Дрю Брэндон, которого клуб подписал на замену Джейвону Маккормику. Американец не может приехать в Украину в связи с проблемами с документами.
Брэндон перед приездом в Суперлигу в прошлом сезоне поиграл во втором дивизионе чемпионата Германии и чемпионате Польши. В составе польской Легии новичок Одессы в среднем за игру набирал по 8,2 очка и 5,0 подбора.
В Европе 28-летний Брэндон также засветился в Финляндии и Румынии.
В межсезонье БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым, Вадимом Прокопенко и Рамело Брауном. Также к команде присоединились Антон Давыдюк и Баден Джаксен.
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