БК Одесса подписал защитника из США

Как сообщает портал Sportando, сезон 2020-2021 в Одессе проведет Дрю Брэндон, которого клуб подписал на замену Джейвону Маккормику. Американец не может приехать в Украину в связи с проблемами с документами.

Брэндон перед приездом в Суперлигу в прошлом сезоне поиграл во втором дивизионе чемпионата Германии и чемпионате Польши. В составе польской Легии новичок Одессы в среднем за игру набирал по 8,2 очка и 5,0 подбора.

В Европе 28-летний Брэндон также засветился в Финляндии и Румынии.

В межсезонье БК Одесса продлил контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым, Вадимом Прокопенко и Рамело Брауном. Также к команде присоединились Антон Давыдюк и Баден Джаксен.