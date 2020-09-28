Липовый стал игроком Прометея

БК Прометей официально сообщил о подписании контракта с защитником сборной Украины Александром Липовым, который после трех сезонов в греческом Промитеасе вернулся в Суперлигу в статусе свободного агента. В Прометее Липовый проведет как минимум два года.

Прометей – пятый украинский клуб в карьере Липового. Ранее 28-летний защитник поиграл в БК Киев, БК Донецк, Будивельнике и столичном Динамо.

"Хочу выиграть не только кубок, но и стать чемпионом страны. Думаю, других целей у клуба нет. Я смотрел интервью других игроков команды и цели у всех одинаковые. Я только присоединяюсь к ним", - сказал Александр после подписания контракта.

Александр Липовый в последнем сезоне в Промитеасе был важной фигурой команды. В матчах Еврокубка Александр в среднем за игру набирал по 8,9 очка, 3,3 подбора и 1,7 передачи.