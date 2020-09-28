ЛеБрон – самый продаваемый спортсмен мира после Месси и Роналду

Портал SportsPro представил рейтинг 50 самых продаваемых спортсменов мира. Список составлен на основании нескольких критериев, включая влиятельность, достижения и актуальность.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс получил 110 баллов, что позволило ему занять в рейтинге третье место. Трехкратного чемпиона НБА обошли только суперзвезды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Самой продаваемой теннисисткой мира стала чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску. Канадка в рейтинге заняла пятую позицию.

Среди представителей единоборств равных не было чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Он – 7-й.

Также отметим в рейтинге 21-е место чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и 28-ю позицию Рафаэля Надаля, который на 7 строк обошел Роджера Федерера.