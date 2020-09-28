  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ЛеБрон – самый продаваемый спортсмен мира после Месси и Роналду
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛеБрон – самый продаваемый спортсмен мира после Месси и Роналду

Баскетбол
(1 голосов)

Звезда Лейкерс уступил только футболистам

ЛеБрон – самый продаваемый спортсмен мира после Месси и Роналду
Новина українською

Портал SportsPro представил рейтинг 50 самых продаваемых спортсменов мира. Список составлен на основании нескольких критериев, включая влиятельность, достижения и актуальность.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс получил 110 баллов, что позволило ему занять в рейтинге третье место. Трехкратного чемпиона НБА обошли только суперзвезды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Самой продаваемой теннисисткой мира стала чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску. Канадка в рейтинге заняла пятую позицию.

Среди представителей единоборств равных не было чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Он – 7-й.

Также отметим в рейтинге 21-е место чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и 28-ю позицию Рафаэля Надаля, который на 7 строк обошел Роджера Федерера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...