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ЛеБрон – самый продаваемый спортсмен мира после Месси и Роналду
Звезда Лейкерс уступил только футболистам
Портал SportsPro представил рейтинг 50 самых продаваемых спортсменов мира. Список составлен на основании нескольких критериев, включая влиятельность, достижения и актуальность.
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс получил 110 баллов, что позволило ему занять в рейтинге третье место. Трехкратного чемпиона НБА обошли только суперзвезды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Самой продаваемой теннисисткой мира стала чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску. Канадка в рейтинге заняла пятую позицию.
Среди представителей единоборств равных не было чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Он – 7-й.
Также отметим в рейтинге 21-е место чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и 28-ю позицию Рафаэля Надаля, который на 7 строк обошел Роджера Федерера.