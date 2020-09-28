ФБУ допустила Будивельник к сезону в Суперлиге

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, исполнительный комитет ФБУ единогласно проголосовал за включение Будивельника в состав участников Суперлиги в сезоне 2020-2021 в том случае, если столичный клуб до 2 октября погасит последний долг и, таким образом, выполнит все требования ФИБА.

Ранее руководство Будивельника подтвердило готовность стартовать в Суперлиге и гарантировало соответствующую финансовую и организационную базу для стабильного существования клуба.

Будивельник не играет в элите украинского баскетбола с 2018 года. В последнем сезоне перед приостановкой жизнедеятельности клуба 10-кратный чемпион Украины в первом раунде плей-офф проиграл МБК Николаеву.