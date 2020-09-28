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Защитник Лейкерс получит чемпионский перстень, даже если команда проиграет в финале НБА

Баскетбол
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Уэйтерс появился на площадке всего в трёх матчах

Защитник Лейкерс получит чемпионский перстень, даже если команда проиграет в финале НБА
Новина українською

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Дион Уэйтерс получит перстень чемпиона НБА, даже если команда проиграет "Хит" в финале, сообщает Fadeaway World.

Уэйтерс начал сезон в "Майами", после чего его обменяли в "Мемфис Гриззлиз" на Андре Игуодалу. "Мемфис" отчислил Уэйтерса, который после этого подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс". Уэйтерс появился на площадке всего в трёх матчах в составе "Майами", но этого достаточно для получения звания чемпиона НБА.

Ранее на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс". Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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