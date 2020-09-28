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Ховард: Этот год был одним из самых безумных

Баскетбол
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Происходили безумные вещи

Ховард: Этот год был одним из самых безумных
Новина українською

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард признался, что 2020 год стал одним из самых безумных.

"Этот год был одним из самых безумных, которые я когда-либо переживал. Было хорошо, было плохо, было некрасиво, кое-что было настоящей пыткой. Была настоящая гамма эмоций, с которыми только можно справиться. Хорошо, что на протяжении всего этого времени я ни разу всерьёз не думал, чтобы всё бросить. Мы почти на финише. Было здорово пройти весь этот путь. Жизнь — безумное путешествие. Несмотря на всё это, вместо того чтобы жаловаться, оставался верным себе", — приводит слова Дуайта Ховарда The Athletic.

Напомним, "Лейкерс" на Западе обыграли "Денвер Наггетс" (4-2) и в споре за чемпионство сразятся с "Майами Хит", который в своей серии на Востоке обыграл "Бостон Селтикс" (4-1). "Нью-Орлеан" в нынешнем сезоне не смог выйти в плей-офф.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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